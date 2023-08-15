آخر تطورات متحور كورونا الجديد.. لم يظهر في مصر وهذه أعراضه

كشفت تقرير رسمي من وزارة الصحة والسكان، آخر التطورات المتعلقة بمتحور كورونا الجديد، مؤكدة أن متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، مشيرة إلى أن المتحور ظهر وانتشر في الولايات المتحدة، ومن أهم خصائصه سرعة الانتشار لكنه ليس خطيرا.

أعراض متحور كورونا الجديد

وعن أعراض متحور كورونا الجديد، أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المتحور أعراضه كفيروس كورونا، من احتقان في الحلق والسعال والرشح وارتفاع درجة الحرارة وآلام في العضلات والأذن والأنف، موضحا أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال تجاه الفيروس ومتحوراته المختلفة، التي تظهر من حين إلى آخر، وهو أمر طبيعي للفيروسات التنفسية.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بتوافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في كل المراكز الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التطعيم ليس له أي أثار جانبية، وكل ما يشعر به المواطن من ارتفاع درجة الحرارة وآلام في عضلات الجسم، تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في المستشفيات، استعدادا لأي طارئ يمكن أن يحدث، والتأكيد على توافر كل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.