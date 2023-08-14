البابا تواضروس يترأس احتفال اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية في أكتوبر المقبل

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، احتفال الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية، ويُقام في 2 أكتوبر المقبل، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

احتفال الكلية الإكليريكية باليوبيل الذهبي بحضور البابا

وتقيم الكلية الإكليريكية بالمحرق الاحتفال تحت عنوان «منارة قسقام، سفراء عن المسيح» إِذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ اللهِ. (2 كو 5: 20)، بحضور الأنبا بيجول، أسقف رئيس دير المحرق بأسيوط، وطلاب الكلية وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة وذلك على مسرح الأنبا رويس.

وكان المركز الإعلامي التابع للكلية قد أطلق البرومو الرسمي الخاص بالاحتفال وفي مقدمته الأنبا بيجول وهو يهنئ طلبة الكلية بهذه المناسبة، مشيدًا بالدراسة بالكلية.

شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية

كما أعلنت الكلية الإكليريكية خلال الأيام الماضية عن شروط الالتحاق بالكلية اللاهوتية، وتضمنت الشروط تقديم تزكية صريحة من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها المتقدم، تقديم الموقف من التجنيد سواء بالمعافاة النهائية أو إنهاء الخدمة أو لم يصبه الدور، ألا يزيد العمر على 30 سنة، وأن يكون غير متزوج.