خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة.. الأماكن والمواعيد

كشف مسؤلو شركة الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق بالغردقة، طبقا لخطة توزيع الأحمال لعمل الصيانة الدورية للمحولات طبقا للخطة الموضوعة، بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر.

خريطة فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، وهي مناطق موزع مجاويش جنوب مدينة الغردقة، وذلك يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤولو شركة كهرباء الغردقة، أن فصل التيار الكهربائي يأتي بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، ونقل الأحمال بين المناطق بشكل دوري، ويستمر فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات وهي المدة اللازمة لفرق التشغيل من انتهاء من أعمال الصيانة.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء

وتقدم شركة الكهرباء خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات عن انقطاع الكهرباء عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء على رقم 121، طوال 24 ساعة.