«التموين» تعلن عن موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي.. شارك فيه 1573 محلا

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023، الذي انطلق يوم 7 أغسطس الماضي، بلغ 1573 محلا تجاريا لبيع الملابس والأدوات المنزلية والأحذية، وغيرها.

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023

وأضاف مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، فإن الأوكازيون الصيفي مستمر حتى يوم 6 سبتمبر، إن لم يصدر قرار آخر بمدة فترة التخفيضات الصيفية، مؤكدا على أن حملات وزارة التموين تلزم المحال الحاصلة على تصريح الدخول في موسم التخفيضات الإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

وأشار أبو الفضل، إلى أن دائما ما تكون محال الملابس الجاهزة، الأكثر مشاركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، خاصة المحال التي يتوافر فيها الزي المدرسي للطلاب، تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي 2023 - 2024، المقرر انطلاقه رسميا يوم 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن محال الجلود والأحذية والشنط والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لها مشاركة واسعة هذا العام أيضا ضمن التخفيضات.