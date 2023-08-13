7 تحذيرات من «حماية المستهلك» للراغبين في الاستفادة من الأوكازيون الصيفي

إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من خلال عروض الأوكازيون الصيفي الذي بدأ منذ نحو 5 أيام، ويشارك فيه حتى الآن أكثر من 550 محلا ومولا تجاريا داخل القاهرة الكبرى وخارجها، ويقدم جميع السلع الأساسية والأجهزة المنزلية بتخفضيات تصل إلى 70% وفقا لمنشور وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحذر جهاز حماية المستهلك، الموطنين من الانخداع أو السير وراء العروض الوهمية المقدمة من بعض المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز الذي طالب المواطنين بالتالي.

- على المستهلكين عدم التسرع في الشراء، والمفاضلة بين السلع المعروضة.

- التأكد من جدية العروض، والتخفيضات قبل الشراء، نظرا لقيام بعض المحلات بعمل عروض وهمية.

- يجب التأكد من صلاحية المنتج، قبل عملية الشراء.

- مراجعة القيمة المالية للسلعة قبل وبعد عملية التخفيض.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء.

- التأكد من التزام المحل بسياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال مدة الأوكازيون.

- يحق للمستهلك استرجاع أو تغيير المنتج ، خلال 14 يومًا من عملية الشراء وفقا للفاتورة.

رقابة وزارة التجارة على الأوكازيون

أكدت وزارة التموين فى منشور صادر عنها، أن هناك رقابة تجارية شديد من جانب قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك على المحلات المشاكة فى الأوكازيون، وذلك للتأكد من نسب التخفيضات المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى جودة البضائع المطروحة، وفواتير البيع المقدمة للمستهلكين، وجدية العروض.

وأوضحت الوزارة أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون تتراوح بين 50 إلى 70%، مضيفة أن الأوكازيون مستمر حتي 7 سبتمبر المقبل.