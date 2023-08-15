قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة قلين، غداً الأربعاء، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسي.

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مركز ومدينة قلين سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 12 ساعات وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطة عزيز الرئيسية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.