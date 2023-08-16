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باحثون صينيون يطورون نظام تبريد جديد.. يعمل بلا حدود

كتب:

محمد عزالدين
08:20 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الليزر

الليزر

طور باحثون صينيون نظام تبريد جديد يسمح لليزر عالي الطاقة بالعمل بلا حدود دون ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

التغلب على التحدي الأكبر

قال باحثون في جامعة الصين الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، إنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في إنتاج أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة.

أكد فريق علمي صيني أنه طور محول شعاع داخلي يبرد السلاح ويحسن نقاوة الغاز.

استخدام مصدر للهواء

ووفقاً لتقرير «SCMP»، يستخدم النظام مصدرا للهواء لتوفير هواء بارد وجاف يتدفق عبر مبادل حراري، مع غاز عند درجة الحرارة المثلى التي ينظمها نظام التحكم في تدفق الغاز ويتم حقنها في مسار شعاع الليزر قبل إزالته.

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