بدء تقديم خدمات عيادة الليزر في مستشفى رمد بنها.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، إطلاق خدمات عيادة الليزر في مستشفى الرمد ببنها، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة بالمستشفى، وفي ضوء توجهات وزارة الصحة المصري بتطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الخدمة الجديدة بمستشفى رمد بنها تأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومخصصة لخدمات ليزر آرجون وليزر ياج العلاجية والتشخيصية بالمستشفى.

مواعيد العمل في عيادة الليزر بمستشفى رمد بنها

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، إن العمل بالعيادة يوميا من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

فريق عمل عيادة الليزر برمد بنها

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة تضم نخبة من الكوادر الطبية المسئولة عن العيادة برعاية الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، وفريق عمل مكون من الأطباء شيماء الخولي وآية ممدوح ومي عبد البصير وسهام شامي وأماني صبحي وحنان عبد الله.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود المديرية لتطوير العمل في المستشفيات وتغطية الخدمة الطبية للمواطنين في كافة التخصصات تيسيرا على المرضى، مشيرا أن العمل بهذه العيادة يعد بمثابة نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفى رمد بنها.