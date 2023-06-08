مصري يبتكر جيلا جديدا من نبضات الليزر.. أصغر 1000 مرة من اكتشاف علماء نوبل

كشف الدكتور محمود جعفر، عن تفاصيل ابتكاره لجيل جديد من نبضات الليزر أصغر 1000 مرة من الجيل الذي ابتكره علماء نوبل، قائلا إن البحث نشر منذ أسبوع في الدورية الأمريكية «أوبتيكا»، وهذه المجلة تتبع الجمعية الأمريكية للضوء.

أجهزة الليزر غطت فجوة تكنولوجية مهمة

وأضاف «جعفر»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن أجهزة الليزر النبضية تعد أجهزة ليزر بمواصفات معينة، وكانت جزءاً من جائزة نوبل في 2005، وهذه الأجهزة غطت فجوة تكنولوجية مهمة في القياسات الدقيقة للوقت والترددات.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية أو أجهزة الاستقبال الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS تستخدم موجات الراديو لرسمها ذهابا وإيابا عن طريق الوقت لتحديد أماكن السفن أو الطائرات أو الأشخاص، لكن باستخدام الساعات الذرية لتحديد الأماكن.

الساعات الضوئية أفضل من الذرية

وأوضح أن الساعات الذرية كبيرة الحجم ومكلفة ولا أحد يحصل عليها سوى المعامل الكبيرة، ولكن هناك شيء أفضل كثيرا من الساعات الذرية، وهي الساعات الضوئية، التي بها سرعة اهتزاز تقريبا 50 ألف مرة أسرع من الساعات الذرية.