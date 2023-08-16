أحداث تهم المواطنين في سبتمبر المقبل.. منها بداية الدراسة ونهاية تنسيق الجامعات

يبحث المواطنون عن أبرز الأحداث التي من المقرر أن تحدث بشهر سبتمبر المقبل، وهي من الأحداث التي تهم جميع شرائح المواطنين، والتي يأتي على رأسها بدء العام الدراسي 2023.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث:

بداية الدراسة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية، إذ أعلنت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ليبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

انتهاء التنسيق

ذكرت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة لم يحدد موعد انطلاقه رسمياً حتى الآن، وأنَّه سيتمّ إعلانه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية ومن المقرر أن تكون نهاية شهر أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر بحد أقصى.

افتتاح معارض «أهلا مدارس»

أما غرفة الطباعة والتغليف، فقد أعلنت مفاجأة لطلاب المدارس وأولياء أمورهم، عن افتتاح معارض «أهلا مدارس» بداية من سبتمبر في كل المحافظات.

عمرو دياب يحيي حفلا في منطقة الأهرامات

فيما واصل الفنان عمرو دياب، إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية الخاصة بموسم الصيف، إذ يحيي خلال الفترة المقبلة حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الأهرامات.

وتمّ طرح البوستر الرسمي الخاص بحفل الفنان عمرو دياب في منطقة الأهرامات، وسيكون الحفل يوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر، ويقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور.

إطلاق مهرجان الخيول العربية

تنطلق شرارة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، على مدار 3 أيام، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ومديريتي الطب البيطري والشباب والرياضة.