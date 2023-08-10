حبس لص إطارات السيارات في الأميرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة إطارات السيارات في منطقة الأميرية، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

مسجل خطر سرق إطار إحدى السيارات

ورد للواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه في المسروقات لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية تم ضبطه، وبحوزته بعض من أجزاء السيارات، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول ياسر أحمد المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.