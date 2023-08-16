معلومات عن مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج.. يضم 263 سريرا بتكلفة 712 مليون جنيه

صرح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده للوضع النهائي لتشطيبات مستشفى شفاء الأطفال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتوالى هداياه لأبناء جنوب الصعيد عامةً وسوهاج بصفة خاصة، إذ وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة، بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

مستشفى شفاء الأطفال إضافة قوية للمنظومة الصحية

وأكد «النعماني» أنّ القطاع الصحي، من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعمًا غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوي لجميع المواطنين، وأيضًا في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، ومستشفى شفاء الأطفال، تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيخدم محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها، لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ورفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

المستشفى يضم 263 سريرا بتكلفة 712 مليون جنيه

وأضاف أنه جرى إنشاء المستشفى على مساحة 5.6 فدان لتسع 263 سريرا، وذلك بتكلفة 712 مليون جنيه، حيث يتكون من بدروم وأرضي، و6 أدوار متكررة، ويحتوي على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوي، وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، والعديد من الخدمات الطبية، موضحًا أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى الآن 92%.

وتفقد «النعماني» الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بمدينة سوهاج الجديدة، رفقة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر أحمد معاون رئيس جهاز سوهاج، والمهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركة وادي النيل.