حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-8-2023.. طقس معتدل وشبورة وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الشبورة المائية اليوم بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.