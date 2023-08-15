474 ألف جنيه إيرادات فيلم مرعي البريمو في دور العرض أمس

حقق الفنان محمد هنيدي إيرادات عالية بدور العرض، إذ تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بالموسم الحالي، وحقق 474 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن» .

محمد هنيدي يتصدر المركز الأول

وتصدّر محمد هنيدي المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وتعتمد أحداثه حول شخصية مرعي البريمو الذي يحاول كشف اللغز والسر الذي يوجد داخل «البطيخة».

أبطال فيلم مرعي البريمو

يجمع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد مجموعة كبيرة من النجوم، محمد هنيدي، وغادة عادل، وعلاء مرسي، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، وأحمد سلطان بالإضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل.

حقق الفنان محمد هنيدي بأغنيته «اللي من دمك» التي أطلقها بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ضمن أحداث فيلم «مرعي البريمو»، نجاحاً كبيراً ونالت إشادات من الجمهور.

الأفلام المنافسة بدور العرض

تتسع القائمة لتشمل فيلم «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي والذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، والذي من المقرر طرحه في السينمات 16 أغسطس الجاري، كما يعرض في اليوم نفسه فيلم «5 جولات» والذي يجمع في بطولته كلا من آدم شرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي بجانب النجم ماجد المصري، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج مازن أشرف.