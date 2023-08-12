«مرعي البريمو» يكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي

نجح فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي في كسر حاجز الـ10 ملايين جنيه، وذلك خلال 10 أيام في دور العرض السينمائي، ووصلت إيرادات الفيلم 10.5 مليون جنيه وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وسجل فيلم «مرعي البريمو» إيرادات في أسبوعه الأول بلغت 8.1 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات مع بداية الأسبوع الثاني مع يوم الأربعاء محققًا 668 ألف جنيه، وسجل الفيلم 783 ألف جنيه يوم الخميس، بالإضافة إلى 941 ألف جنيه عن أمس الجمعة.

تفاصيل فيلم «مرعي البريمو»

تدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل تاجر بطيخ، ولكنه يتورط مع عصابة تقوم بتهريب الألماظ داخل البطيخ لتنقلب حياته رأسا على عقب.

يجمع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد مجموعة كبيرة من النجوم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان بالإضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل.