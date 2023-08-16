إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على «صحراوي بني سويف الغربي»

أصيب 15 شخصًا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم:

- ثناء محمد حسن 50 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم.

- شعبان إبراهيم حسن 59 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.

محمد شعبان إبراهيم 23 سنة، مصاباً بجروج وسحجات بالجسم.

مكة عاطف عبد الجواد 3 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس 4 سم.

- أم هاشم عبد الوهاب محمد 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- سعيد أحمد محمد 37 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- نجلاء شعبان إبراهيم 35سنة، مصابة بجروح وسحجات.

- كرمة عاطف عبد الجواد 5 سنوات، مصابة بجروح وسحجات.

- أسماء إبراهيم عبد الحليم 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات.

- ملك الحسيني عبد الوهاب 12 سنة، مصابة بجروح وسحجات.

- أحمد عبد الرازق مسلم 36 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم الجامعي، لقربها من مكان الحادث وتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما جرى علاج 4 مصابين في مكان الحادث ورفضوا نقلهم إلى المستشفى بناء على طلبهم، وتم أخذ إقرار عليهم بذلك، وهم:

- أحمد محمود سليمان 25 سنة.

- محمد سيد عيد 20 سنة.

- علي عبد العليم محمد 30 سنة.

حسين أحمد عوض 38 سنة.