فوز 3 سيدات في مسابقة «مطبخ إسنا» بالأقصر.. أكلات تراثية مميزة

أسفرت مسابقة «مطبخ إسنا» عن فوز 3 سيدات، في المرحلة النهائية من المسابقة التي نظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أسماء الفائزات وأكلاتهن

وفازت كل من ضحى محمود أنور علي الصحابي، بالمركز الأول بأكلة فتة عدس وشوربة عدس أصفر، فيما فازت صفاء مختار عبد الحارس، بأكلة قرطم وسلطة طماطم وبتنجان، وفازت مروة محمد أحمد، بالمركز الثالث، بأكلة ويكة وسلطة طماطم وبتنجان.

جوائز الفائزات

وجاءت جوائز السيدات الفائزات على النحو التالي: الفائز بالمركز الأول سيحصل على جهاز للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أدوات للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على كتاب للطبخ.

وأوضحت لجنة تحكيم المسابقة، أن السيدات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، هن اللاتي استطعن أن يبرهن على مهاراتهن في إعداد الأطباق الأصيلة للمدينة بشكل استثنائي، إذ تُعَدُّ هذه المسابقة فرصة فريدة من نوعها للسيدات في إسنا لإظهار مواهبهن ومهاراتهن في فن الطبخ، كما تُعَدُّ فرصة للاستثمار في السياحة المستدامة والترويج لثقافة المدينة وأطباقها التراثية، فالسائحون يزورون مصر للاستمتاع بتجربة وخبرة تراث مصر الثقافي المادي وغير المادي.

وكانت قد أُقِيمَتْ المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس، وشاركت فيها 39 سيدة من خلال تقديم 60 وصفة طبخ تراثية، وأعدت المُشاركات تشكيلة متنوعة من الأطباق التراثية التي تتميز بها المدينة، أما المرحلة النهائية، فُقِدْ أُقِيمَتْ أمس، بمشاركة 13 سيدة.