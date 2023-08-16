الكشف على 1437 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية قافلة طبية علاجية داخل قرية أبو المعاطي الباز في مركز بني عبيد، من أجل توقيع الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، وجرى الكشف على نحو 1437 مواطنًا.

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأوضح أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

توقيع الكشف على 1437 مواطنا

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف على 1437 مريضا، وضمت 12 عيادة، منها 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، أسنان، جلدية، نسا، ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وأوضح أنه جري توقيع الكشف في مختلف التخصصات، وجاء البيان كالآتي:

باطنة 211 حالة

أطفال 184 حالة

جراحة 160 حالة

أنف وأذن 165 حالة

عظام 150 حالة

أسنان 180 حالة

جلديه 242 حالة

نسا وتنظيم أسرة 170 حالة

رمد 94 حالة

عدد 325 تحليلاً مختلفاً للمرضى

55 حالة أشعة عادية وموجات صوتية

فحوصات لـ100 مريض، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

تحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

إصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالدقهلية على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.