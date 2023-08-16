«التعليم» تعلن مواعيد تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.. تبدأ 18 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»، التي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر.

تدريب الأخصائيين النفسيين

وأكدت وزارة التعليم، أنّ برنامج تدريب الأخصائيين النفسيين يستهدف تدريب 1100 أخصائي نفسي في 27 محافظة، تدريبا محوريا ومهنيا من الناحية العلمية والعملية، بهدف تمكين الطالب من خلال الطرق الحديثة وتحقيق الصحة النفسية، خاصة مع الاضطراب النفسي نتيجة التكنولوجيا، والضغط النفسي.

مواعيد دورات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد دورات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بجميع المحافظات، كما يلي.

- الدورة الأولى: التسجيل مساء الجمعة 18 أغسطس 2023، ويكون موعد الدورة «19 أغسطس : 21 أغسطس» محافظات الصعيد والقناة.

- الدورة الثانية: التسجيل مساء الأثنين 21 أغسطس 2023 وتكون موعد الدورة «22 أغسطس - 24 أغسطس» محافظة الدلتا.

- الدورة الثالثة: التسجيل مساء الخميس 24 أغسطس 2023 وتكون موعد الدورة من «25 أغسطس - 27 أغسطس» محافظات الإسكندرية والجيزة والقليوبية.

- الدورة الرابعة: التسجيل مساء الأحد 27 أغسطس 2023 وتكون موعد الدورة من «28 أغسطس : 30 أغسطس» محافظة القاهرة.