«القاهرة الإخبارية»: انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا

قال النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، إنّ سفينة حاويات غادرت صباح اليوم، ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا.

وأضاف «سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا الآن، ظلت في أوديسا منذ 22 فبراير 2022، طول السفينة 300 متر وعرضها 48 مترًا ولديها إزاحة تبلغ 110 آلاف طن»، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي، فتح «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار سفن الشحن العالقة في موانئها، منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل عليها، 24 فبراير 2022 وتعتبر هذه السفينة أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا.