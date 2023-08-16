تنسيق كليه تجارة انتساب.. أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الجامعات الحكومية والحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات، ومنها الكشف عن نتيجة تنسيق كليه تجارة انتساب، التي جاءت محملة بفرحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024 بوجود أماكن شاغرة.

تنسيق كليه تجاره انتساب

وكشفت نتيجة تنسيق كليه تجارة انتساب 2023 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية، عن وجود أماكن شاغرة بالعديد من الجامعات لطلاب المرحلة الثانية.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض السطور التالية، الأماكن الشاغرة بتنسيق كلية تجارة انتساب 2023 لطلاب المرحلة الثانية للشعبة العلمية والأدبية، كما يلي.

الشعبة الأدبية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة سوهاج

الشعبة العلمية

تجارة الإسكندرية

تجارة الزقازيق

تجارة السويس

تجارة العريش

تجارة القاهرة

تجارة المنصورة

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة أسوانتجارة أسيوط

تجارة بنهاتجارة بني سويف

تجارة بور سعيد

تجارة جنوب الوادي

تجارة دمنهورتجارة دمياط

تجارة سوهاجتجارة طنطا

تجارة عين شمستجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة كفر الشيخ

تجارة مدينة السادات

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تجارة و إدارة أعمال حلوان