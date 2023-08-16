«القاهرة الإخبارية»: وفد عسكري صيني يشارك في مؤتمر دفاعي بالمحيط الهادي

انضم وفد عسكري صيني، إلى مؤتمر تشارك الولايات المتحدة في استضافته لمسؤولي الدفاع في فيجي بالمحيط الهادي، التي دعا رئيس وزرائها سيتيفني رابوكا للحوار قائلًا إنّ المحيط الهادي ينبغي أن يكون منطقة سلام، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكر بيان لحكومة فيجي، أنّ الجنرال شو تشي لينج، نائب رئيس الأركان في إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، يرأس الوفد الصيني في المؤتمر السنوي لمسؤولي دفاع منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويستضيف المؤتمر، قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهادي والهندي، الأميرال جون أكيلينو، وقائد جيش فيجي الميجر جنرال جون لوجافاتو كالونيواي، وتشارك فيه 27 دولة من المنطقة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القيادة الأمريكية في المحيطين الهادي والهندي أو وزارة الدفاع الصينية، بشأن احتمال عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الصيني والأمريكي خلال المؤتمر.

ولم يجتمع وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر أمني في سنغافورة، ورفضت الصين مبادرة أمريكية لعقد اجتماع.