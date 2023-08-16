متطوعون يشاركون في تجميل مركز شباب سليم بالسويس

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، حملة نظافة ودهانات لمركز شباب سليم الحي والمنطقة المحيطة به، ورفع التراكمات وتزيين المداخل والطرقات، بمشاركة الشباب والفتيات.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إن المديرية تعمل على تحفيز الشباب على الاهتمام بأماكن التردد اليومي لهم بمراكز الشباب، حيث تنفيذ مشروع تطوعي مجتمعي، بمركز شباب سليم الحي، وهو من أكبر مراكز الشباب ويتواجد في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع التطوعي يستهدف القرى الأكثر احتياجًا، من حيث إجراء حملات نظافة ودهانات وتشجير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية عام الشباب والرياضة بمحافظة السويس.

ولفت إلى أن ذلك، ضمن خطة الوزارة لدعم أندية التطوع بمراكز الشباب، والاستفادة من أوقات فراغ الشباب.