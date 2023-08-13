أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 13-8-2023.. كم سعر الطن؟

استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق المصرية، بسبب استقرار السوق في العرض والطلب على الشراء، إذ سجل سعر طن حديد عز 35 ألفًا و500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المصريين نحو 33 ألفًا و700 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر بمختلف المصانع والشركات المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وشعبة مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم الأحد في المصانع المصرية

سعر حديد عز اليوم الأحد 35 ألفًا و500 جنيه للطن الواحد، وفق هذه الأسعار لأنها أسعار المصنع.

سجل سعر حديد المصريين الأربعاء 33 ألفًا و700 جنيه للطن الواحد.

وسجل سعر حديد مصر ستيل 33 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلية، على النحو التالي:

-سعر اسمنت المسلح 1730 جنيهًا.

-سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

-سعر اسمنت الممتاز 1780 جنيهًا.

-سعر اسمنت التعمير 1750 جنيهًا.

-سعر اسمنت المنيا 1750 جنيهًا.

-سعر أسمنت المصريين 1750 جنيهًا.