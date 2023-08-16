إعارة 2000 كتاب شهريا.. مواطن يحول جزء من منزله إلى مكتبة للأطفال بالشرقية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منزل في قرية بالزقازيق تحول إلى مكتبة للأطفال».

تحول منزل في قرية بيشة عامر بمدينة الزقازيق، إلى مكتبة مليئة بالأطفال الشغوفة بالقراءة، وبدأ محمد عبدالعزيز فتحي وهو أحد سكان هذه القريةِ المبادرةَ، بهدف توفير الخدمات الثقافية التي يحتاجها المنطقة بشدة.

أهمية تقديم الدعم الثقافي لأهالي القرى

قال محمد فتحي: «أهالي القرى والأرياف محرومين ثقافيا، وبالتالي فكرت في تقديم المساعدة، خاصة أنني أعمل في هذا المجال، وتحديدا في مكتبة مصر العامة في الزقازيق، والمكتبة تعمل على تنمية الثقافة والإبداع».

المكتبة تعير 2000 كتاب شهريا

وأشار إلى أن المكتبة تعير 2000 كتاب شهريًا، إذ يستعيرها الأطفال ويستخدمونها ثم يعيدوها إلى المكتبة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه حوّل جزءً من منزله إلى مكتبة، حيث يأتي الأطفال للقراءة أو استعارة ما يصل إلى 5 كتب في الأسبوع.