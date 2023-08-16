عاجل.. التعليم تحدد الموعد النهائي للتحويل بين المدارس في كافة المحافظات

يتطلع كثير من الطلاب وأولياء الأمور، إلى معرفة آخر موعد للتحويل بين المدارس في مختلف المحافظات، سواء في التعليم الحكومي أو الفني أو المدارس اللغات الرسمية والتجريبية، بعد تحديد مختلف المديريات، خطوات التحويل بها، وذلك قبل بدء الدراسة خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بمراحله المختلفة.

آخر موعد للتحويل بين المدارس في مختلف المحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، آخر موعد للتحويل بين المدارس بها، الذي كان أمس، 15 أغسطس، إذ جرى التقديم عبر التحويل الإلكتروني في المدارس الرسمية، والورقي في مدارس التعليم الحكومي والفني.

خطوات التحويل الورقي بين المدارس

وأوضحت مختلف مديريات التربية والتعليم، خطوات التحويل الورقي بين المدارس، التي جاءت كالآتي:

التحويل بين المدارس داخل الإدارة

تجهيز 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب يتجه ولي الأمر بتلك الاستمارات لتقديمها بالمدرسة المراد التحويل إليها تعرض جميع طلبات التحويل على لجنه التحويلات بمديرية التربية والتعليم ينتظر ولي الأمر النتيجة بالمدرسة المحول إليها

التحويل من إدارة إلى أخرى

4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب اعتماد استمارات التحويل من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها، وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات بالمديرية يترقب ولي الأمر نتيجة التحويل تُعلن النتيجة بالمدرسة المراد التحويل اليها

التحويل من محافظة إلى أخرى

4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب تقديم الاستمارات للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم انتظار نتيجة التحويل

تعليمات المديريات للتحويل بين للمدارس

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه يُحظر على أي مدرسة، قبول أي تحويل لم يستوفِ الإجراءات السابقة، وتُطبق الإجراءات القانونية على المخالفين، ويجب على كل مدرسة يتم التحويل إليها، عمل ميزانية من حيث عدد الفصول وكثافه الطلاب وعدد الطلاب المسموح بالتحويل لهم هذا العام.