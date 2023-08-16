عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة، يشغل بال مئات من الطلاب، معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس، للالتحاق بها وفق مجموعهم، إذ تجري أعمال التنسيق في المرحلة الثانية خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس الجاري.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس

فبعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، يترقب الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في الالتحاق بالكليات التي كانوا يرغبون فيها، إلى تحقيق آمالهم في المرحلة الثانية، وخلال السطور التالية، نستعرض الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس، وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالآتي: