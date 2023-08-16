الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس
كتب:
حمدي عبد الله
01:09 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الكليات المتاحة للقسم الأدبي بجامعة السويس
عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة، يشغل بال مئات من الطلاب، معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس، للالتحاق بها وفق مجموعهم، إذ تجري أعمال التنسيق في المرحلة الثانية خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس الجاري.
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس
فبعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، يترقب الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في الالتحاق بالكليات التي كانوا يرغبون فيها، إلى تحقيق آمالهم في المرحلة الثانية، وخلال السطور التالية، نستعرض الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبة أدبي بجامعة السويس، وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالآتي:
- كلية آداب وعلوم إنسانية موجه السويس
- كلية تجارة انتساب موجه السويس
- كلية تربية رياضية بنات السويس
- كلية تربية رياضية بنين السويس
- كلية تربية شعبة تربية فنية السويس
- معهد السويس للنظم والمعلومات الإدارية
- كلية آداب وعلوم إنسانية موجه انتساب السويس