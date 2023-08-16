تنسيق كلية تربية رياضية جامعة أسوان 2023.. فرصة لأصحاب مجاميع الـ50%

تنسيق كلية تربية رياضية جامعة أسوان 2023 محور اهتمام عدد كبير من الطلاب بعد خوضهم اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو الماضي وقبيل الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

تنسيق كلية تربية رياضية جامعة أسوان 2023

وبلغ الحد الأدنى تنسيق كلية تربية رياضية جامعة أسوان 2023، 52.44% و تعد كلية التربية الرياضية من الكليات المرموقة بجامعة أسوان، وتتميز بتقديم تعليم متميز في مجالات الرياضة والتربية البدنية.

إقبال كبير على كلية التربية الرياضية جامعة أسوان

وتشهد الكلية إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين يسعون لاستكمال تعليمهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال حيث تعتبر فرصة رائعة للطلاب الذين يهتمون بمجال الرياضة والالتحاق بالعمل في المؤسسات الرياضية حيث يمكنهم الاستفادة من التعليم العالي المتميز والتدريب العملي في هذا المجال.

الكلية توفر بيئة تعليمية تحقق طموحات الطلاب

وتوفر الكلية بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بالمرافق الرياضية والمختبرات التدريبية لتعزيز تجربة الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل وتعكس نسبة التنسيق الطلب المتزايد على برامج كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان التي تفتح أبواها باستقبال الطلاب الجدد ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مجال التربية الرياضية.