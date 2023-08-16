«التعليم العالي»: انتظام العمل في معامل الحاسب الآلي بتنسيق المرحلة الثانية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024، بلغ حتى الآن 105 ألف طالب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 تسير بصورة منضبطة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأن حتى الآن، و أن معامل التنسيق الإلكتروني تواصل استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم لمختلف الشعب الدراسية، موضحا أن خدة التنسيق تقدم بالمجان لجميع الطلاب.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.

ووجه الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.