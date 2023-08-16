بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق بحيرة قارون

أُصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون بصورة جزئية، جراء الحادث، فيما تمكنت قوات المرور من تسيير الحركة المرورية بعد إزالة آثار الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي بلاغًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إخطار من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية، اتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 10 أشخاص

وأسفر حادث طريق بحيرة قارون، عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم حسن عاشور قرني (32 سنة)، أحمد علي إبراهيم إبراهيم (32 سنة)، مصطفى عاشور قرني محمد (35 سنة)، إبراهيم جمعة إبراهيم (29 سنة)، عمر محمد جمعه إبراهيم (13 سنة)، عمر محمد محمد عبد العليم (31 سنة)، محمد جمعة إبراهيم إبراهيم (23 سنة)، يوسف محمد جمعه إبراهيم (12 سنة)، محمد ناصر عبد الحميد (17 سنة)، حمادة محمد عبد الحميد (15 سنة).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.