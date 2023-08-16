سيطرة مصرية على المراكز الأولى في بطولة الجودو بالعلمين الجديدة

قالت يارا مجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إنّ العلمين الجديدة تؤكد كونها مدينة سياحية عالمية مختلفة ومميزة، تستوعب ملايين الأحداث والفعاليات بأفضل صور التنظيم، مشيرة إلى أنّ مهرجان العلمين بنسخته الأولى يواصل فعالياته وأنشطته، واستطاع خلال 35 يوما منذ انطلاقه في 13 يوليو خلق حالة صيفية فريدة ومميزة على ساحل البحر من خلال الفعاليات والأحداث المقامة.

البطولة العربية للجودو بالعلمين

وأضاف «مجدي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «البطولة العربية للجودو انطلقت أمس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتستمر لمدة 4 أيام حتى 18 أغسطس»، مشيرة إلى أنّ بطولة الجودو تقام في صالة مغطاة وكانت مليئة بالمنافسات القوية للغاية بين لاعبين من مصر ومختلف الدول العربية، بمشاركة 18 اتحادا عربيا.

تفاصيل البطولة العربية للجودو

وتابع: «بطولة الجودو أمس شهدت سيطرة مصرية على المراكز الأولى، وتستمر فعاليات البطولة وفقا للجدول، إذ تُقام على فترتين الصباحية والمسائية، تبدأ الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة والنصف مساءً، ومن ثم فترة استراحة لنحو ساعة، لتبدأ الفترة الثانية المسائية من 3 مساءً حتى السابعة والنصف مساءً»، موضحا أنّ البطولة تضم منافسات للشباب والفتيات فردي وجماعي، مقسمة للبراعم والناشئين والأشبال وغيرهم.