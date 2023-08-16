مراسل dmc: استكمال منافسات «الجودو» في العلمين الجديدة لليوم الثاني

قال محمد سعيد، مراسل قناة «DMC»، إنّ مهرجان العلمين الجديدة يشهد اليوم فعاليات وأنشطة حيوية مختلفة، تنطلق من منافسات البطولة العربية للجودو التي بدأت بين لاعبي أوزان تحت 50 كيلوجرامًا، أمس، بمشاركة كبيرة من دول عربية عدة إضافة إلى مصر.

جاهزية كل المدن لاستقبال أي منافسات رياضية

وأضاف سعيد، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنّ البطولة العربية للجودو جاءت على هامش مهرجان العلمين، وهذه ثقة كبيرة من الاتحادات العربية في مصر، مؤكدًا جاهزية كل المدن المصرية لاستقبال أي منافسات رياضية بأي مجال.

التجهيز والإعداد لحفلات العلمين

وتابع بأنه يجرى التجهيز لحفلات نهاية هذا الأسبوع بمنطقة آرينا العلمين، خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنّ يوم الخميس من هذا الأسبوع سيشهد حفل الفنان حكيم، ومحمد محسن فضلًا عن حفل الفنانة أنغام يوم الجمعة المقبل.

وعلى مستوى الأنشطة الترفيهية والثقافية، أشار إلى أن العديد من الأنشطة التي تُمارس، خلال ساعات اليوم من خلال فرق الفنون الشعبية وبعض الممثلين والأشخاص الذين يقوموا بـ«ستاند أب كوميدي» على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.