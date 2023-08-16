ناقد فني: التغطية الإعلامية مكنت الجمهور من معايشة فعاليات مهرجان العلمين

أشاد الناقد الفني علي الكشوطي، بالتغطية الإعلامية لمهرجان مدينة العلمين الجديدة، قائلا: «التغطية الإعلامية المصرية متميزة للغاية، وتخدم كل الإعلاميين ليس في مصر فقط، بل الوطن العربي كله، فضلا عن الجمهور الذي لديه شغف ويريد معرفة المزيد عن تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة».

التغطية الإعلامية لمهرجان العلمين

أضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التغطية الإعلامية مكنت كل الجمهور من معايشة الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الإعلام المصري يبذل مجهودا كبيرا في هذا الصدد، إذ أنه لا يقوم بالتغطية الإعلامية حول الحفلات فقط، بل أيضا كل ما يتعلق بالسياحة والاقتصاد.

فعاليات مهرجان العلمين

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان العلمين الجديدة يستكمل منافسات البطولة العربية للجودو في اليوم الثاني على التوالي، كما أن هناك العديد من الحفلات الفنية ذات الأذواق المختلفة والمتنوعة بين الموسيقى الطربية والشعبية وغيرها، ستُقام بعطلة نهاية هذا الأسبوع، فعلى سبيل المثال حفل الفنان حكيم، وأيضا محمد محسن غدا الخميس، فضلا عن إقامة حفل الفنانة أنغام الجمعة المقبل.