أسعار تذاكر حفل أنغام في مهرجان العلمين.. تبدأ من 300 جنيه

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة العلمين الجديدة بعد غد الجمعة الموافق 18 أغسطس، وتفتح أبواب الحفل لاستقبال الجمهور للاستمتاع بباقة من أغانيها المتميزة، كما يُنقل الحفل لايف عبر قناة «DMC».

ويمكن حجز تذاكر أنغام في مهرجان العلمين الجديدة، المقرر انطلاقه بعد غد من خلال الضغط هنا.

أسعار تذاكر حفل أنغام

وتختلف أسعار تذاكر حفل أنغام حسب الفئة وفقا لمنصة «تذكرتي».

وتتراوح أسعار الحفل بين 300، و350 جنيهًا وقوفًا.

وتتراوح أسعار الحفل جلوسًا بين 700، و1000، و2000 جنيه.

وتصل أسعار تذاكر حفل أنغام إلى 20 ألف جنيه لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

https://www.facebook.com/reel/3421346908117851

حفلات غنائية في مهرجان العلمين الجديدة

ومنذ انطلاق المهرجان في 13 يوليو الماضي، شارك عدد كبير من الفنانين في إحياء الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وتضمنت حفلات للفنان الكبير محمد منير، وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، ورضا البحراوي، وكارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم.