نقيب المرشدين بالبحر الأحمر: مطار الغردقة استقبل 13 مليون سائح حتى الآن

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إنّ مدينة الغردقة لديها الإمكانات التي تجعلها تجذب عددًا كبيرًا من السياح على مستوى العالم.

وأضاف «أبو طالب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الإنجازات التي حدثت مؤخرا في الطرق أتاحت سيولة والتحرك بيسر والوصول إلى الغردقة».

مطار الغردقة يستقبل نحو 13 مليون سائح

وتابع: «مطار الغردقة يستقبل نحو 13 مليون سائح حتى الآن وهو مجهز على أعلى مستوى، وأصبح عليه طلب كبير جدًا من شركات الطيران العالمية حتى يكون محطة أساسية لبرامج السياح المختلفة».

كل فنادق الغردقة أصبح بها أكوا بارك

وواصل: «كل فنادق الغردقة أصبح بها أكوا بارك، كما أن البحر الأحمر في الغردقة ثري بالحياة البحرية والشعاب المرجانية، إضافة إلى تدشين متحف تحت المياه للغطاسين من أجل تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية».