«حكي في حكي» مسرحية تعرف بأهمية المشروعات التنموية بمؤسسة خالد محيي الدين

عرضت مؤسسة خالد محيي الثقافية بالبدرشين، مسرحية «حكي في حكي» التي تدور أحداثها حول أهمية مشروعات التنمية في اعتماد المصريين على أنفسهم، والتحمل من أجل بناء مستقبل أفضل للمصريين.

حزب التجمع

قال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسيايين، إن المسرحية من إخراج محمد نوير، وشارك في التمثيل عدد من النجوم الشباب.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية، أن المؤسسة لديها أنشطة متعددة، ومنها مكتبه مفتوحة للقراءة بشكل يومي، وسينما الشعب وآلات موسيقية وورش تعليم رسم للأطفال.

وقال صلاح حواس عضو مجلس أمناء المؤسسة، إن المؤسسة في الفترة المقبلة ستنظم رحلات الأطفال في المواقع الأثرية والترفيهية، مشيرا إلى أنها مؤسسة شاملة وتهتم بالفن والإبداع وتنوير العقول.

وقال هيثم وجيه عضو مجلس أمناء المؤسسة، إن المؤسسة رغم ضعف الإمكانات، أنتجت مسرحيتين على مدار 8 أشهر، منوها بأن الشباب قادر على إحداث الفرق دوما.

مؤسسة خالد محيي الدين

كما أكد شعبان الجيوشي، أن مؤسسة خالد محي الدين إحدى مقرات حزب التجمع بالبدرشين، جرى تأسيسها تخليدا لروح أحد قادة ثورة يوليو العظام مؤسس الحزب.