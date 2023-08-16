مستشفى العاصمة الإدارية ينقذ حياة شاب أُصيب بنزيف مفاجئ بالمخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤشرات أداء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أشارت إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لـ 1500 مريض منذ الافتتاح التجريبي للمستشفى 23 يونيو 2023.

وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وإنقاذ حياة مريض يبلغ عمره 23 عامًا كان بحالة خطرة يعاني من نزيف كبير ومفاجئ في المخ وشلل نصفي بالناحية اليسرى، وتدهور سريع في درجة الوعي.

إنقاذ حياة شاب من نزيف بالمخ

وأوضح ضاحي أن المستشفى أنقذ حياة المريض، وأجرى التدخل الجراحي اللازم خلال ساعة واحدة فقط، حيث تمّ استقباله بقسم الطوارئ ومناظرة الحالة بواسطة استشاري وأخصائي الطوارئ بالمستشفى وإجراء الأشعات اللازمة «مقطعية ورنين مغناطيسي على المخ»، ومن ثمّ العرض على استشاري المخ والأعصاب، ما تبين وجود نزيف كبير بالمخ في الناحية اليمنى بالفص الجانبي وكذلك نزيف داخل بطينات المخ.

وتابع ضاحي بأنه فور توقيع الكشف على المريض تم إدخاله الرعاية المركزه ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتحضيره لدخول العمليات، حيث تم إجراء عملية تفريغ النزيف و تركيب قسطره داخل بطينات المخ لمنع حدوث استسقاء بالمخ، لافتا إلى نجاح العملية بنسبة 100% ورجوع المريض مرة أخرى للرعاية على جهاز التنفس الصناعي، وفي اليوم التالي تم فصل الحالة من على جهاز التنفس الصناعي واستعاد المريض وعيه وبدأ في تناول السوائل بالفم، فضلاً عن تحسن حركه الجانب الأيسر بدرجة كبيرة، وتماثله للشفاء.

وأكد أنّ المستشفى يضم نخبة من أفضل الأخصائيين والاستشاريين وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طاقة استيعابية 200 سرير، وتضم 110 أسرة داخلية، و20 سرير رعاية مركزة، و8 أسرة طوارئ، و7 غرف عمليات و12 حضانة للمبتسرين، و24 ماكينة غسيل كلوي، و12 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، و3 عيادات متقدمة للأسنان، فضلًا عن مركز جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، ومركز مناظير الجهاز الهضمي، ومركز للعلاج الطبيعي، ومركز أمراض النساء والولادة، وقسم متكامل للأشعة، ومعامل، وبنك دم.

عدد المترددين على العيادات الخارجية

وأشار عبدالغفار إلى أنّ عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 142 مريضًا، وتردد 501 مريض على قسم الطوارئ، و485 على اللجان الطبية، وإجراء 60 اجراء جراحي (21 جراحة عامة، 9 جراحة العظام، و5 جراحة المخ والأعصاب، و16 جراحة الرمد، 9 مناظير جهاز هضمي)، فضلاً عن تقديم الخدمات اللازمة لـ 3 مرضى بوحدة السكته الدماغية، و5 مرضى بقسم الباطنة والرعايات المتوسطة، و11 بالرعاية المركزة، و8 برعاية القلب، وإجراء 2 أشعة تداخلية، و151 أشعة عادية، و68 أشعة مقطعية، و25 أشعة رنين، و39 سونار.