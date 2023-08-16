جهود الدولة في قطاع الكهرباء بمطروح.. «الضبعة النووية» تنتج 1200 ميجاوات

لقيت محافظة مطروح اهتماما بالغا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا إلى موقعها المتميز والاستراتيجي، إذ وجه بتطوير مختلف القطاعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل وتحفيز المناخ الاستثماري.

وكان على رأس هذه القطاعات «الكهرباء»، إذ جرى إنشاء محطة الضبعة النووية بـ258 مليار دولار، ولوحة توزيع المهندس سيد مختار للكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح بتكلفة 38 مليون جنيه، ومحطة سيوه للطاقة الشمسية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، خطة اهتمام الدولة تحت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التطوير الشامل لمحافظة مطروح.

مشروع «محطة الضبعة النووية»

- تتضمن مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف.

- يبلغ العمر الافتراضي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 60 عاما مقارنة بالمحطات الحرارية، والتي يقدر العمر الافتراضي لها حوالي 3 عاما.

- تصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى 1200 ميجاوات ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.

- التشغيل طبقا لمعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي، إذ جرى تصميمها لتقاوم خطأ المشعل الشرى مع إنشاء وعاء الاحتواء الخرساني ليتحمل اصطدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة 150 متر / الثانية.

- يؤهل هذا المشروع العلماء والمهندسين المصريين في محال تكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووي، وسيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب خلال مراحل التنفيذ سواء في مجالات الإنشاءات أو الصناعات المكملة أو المجالات الأخرى.

- جار حاليا استكمال إنشاء الأسوار وأبراج الحراسة والبوابات للمحطة وإنشاء مدينة سكنية للهالي الضبعة، وجرى تحديد موقعها طبقا لمواصفات الأمان للمفاعلات النووية وتشمل 1500 منزل بدوي كل منهم بمساحة 300 متر، ومنشآت إدارية وخدمية بالإضافة إلى تجمع سكني للعاملين بالمحطة يشمل 2050 وحدة سكنية متنوعة المساحات ومنشات إدارية وخدمية.

لوحة توزيع المهندس سيد مختار للكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح

- تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا مولت أمير تبلغ التكلفة الإجمالية للوحة تبلغ 38 مليون جنيه، منها 18 مليونا من المحافظة و18 مليونا من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و2 مليون من شركة كهرباء البحيرة كمباني.

محطة سيوة للطاقة الشمسية

- هي أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 ميجاوات نهارا بالتكامل مع وحدات الديزل القائمة.

- تفي باحتياجات محطة سيوة من التغذية الكهربائية.

- تستغل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقلل التكلفة التي تتحملها المحافظة لتدبير الوقود لمحطات الديزل.

- تقلل من انبعاثات عاز ثاني أكسيد الكربون.