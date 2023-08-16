الطريق الدولي الساحلي و«سيوة - الواحات البحرية».. تنمية شاملة في مطروح

الطريق الدولي الساحلي «إسكندرية – مطروح» أحد أهم الطرق التي عملت الدولة على تنفيذها في إطار اهتمامها بمحافظة مطروح وخلق مسارات تنمية جديدة، حيث نفذت الطريق بتكلفة 810 مليون جنيه بطول 38 كيلومترا، بإنشاء مسار بديل للطريق الدولي الساحلي من تقاطعه مع طريق وادي «النطرون – العلمين» حتى سيدى عبد الرحمن.

تفاصيل الطريق الدولي الساحلي «إسكندرية – مطروح»

وفق تقرير حكومي، يتضمن أعمال إنشاء طريق رئيسي اتجاهين كل اتجاه 5 حارات ويشمل أعمال الجسر الترابي وحواجز خرسانية ولافتات إرشادية وتحذيرية بطول 38 كم، كما عملت الدولة على توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلي من مدخل الكيلو 21 سيدى كرير وحتى العلمين وإنشاء حارة خدمة على جانبي الطريق لخدمة الكيانات القائمة ورفع كفاءة الطريق ويتضمن أعمال حفر.

اشتملت الأعمال أيضا على تأسيس واستخدام الشبك الجيوتكستيل والردم بالرمال واستخدام طبقة أساس بسمك 60 سم وثلاث طبقات رصف بطول 14 كم اتجاهين بطريق الخدمة.

طريق سيوة - الواحات البحرية

وعملت الدولة على تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح بمساحة 8 كم مزدوج، وطريق سيوة - الواحات البحرية بتكلفة 970 مليون جنيه بطول 360 كم، وهو عبارة عن طريق أسفلتي مفرد بطول 360 كم وعرض 11 متر ويشمل 7 نقاط لحرس الحدود حيث إنه يربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادي الجديد والقاهرة، كما أنه يربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات بالإضافة إلى تنمية الصحراء الغربية وخلق تجمعات عمرانية جديدة لزراعية وصناعية وسياحية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 970 مليون جنيه.