مؤشرات تنسيق كلية الآثار 2023 المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية

تؤهل كلية الآثار خرجيها لسوق العمل في عدد من المجالات ما بين الإرشاد السياحي والترميم والسياحة فضلا عن العمل بقطاع المتاحف والعابد، التي تزخر بها مصر، كما يجد طلابها متسعا للتعرف على التاريخ المصري، لذا يهتم طلاب الثانوية العامة من القسمين العلمي شعبة الرياضة والعلوم والأدبي بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية الأثار 2023 المرحلة الثانية لمعرفة إمكانية الالتحاق بالكلية خاصة مع اعلان أماكن شاغرة بها.

مؤشرات تنسيق كلية الأثار 2023 المرحلة الثانية

وأعلنت وزارة التعليم العالي، وجود 9 كليات آثار بالجامعات المصرية بها أماكن شاغرة للطلاب وكذلك حددت مؤشرات تنسيق كلية الآثار 2023 المرحلة الثانية للقسمين العلمي والأدبي، على النحو التالي:

- كلية الآثار جامعة الأقصر.

- كلية الآثار جامعة الفيوم.

- كلية الآثار جامعة القاهرة.

- كلية الآثار جامعة أسوان.

- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي.

- كلية الآثار جامعة دمياط.

- كلية الآثار جامعة سوهاج.

- كلية الآثار جامعة عين شمس.

- كلية آثار ولغات جامعة مطروح.

تنسيق كلية الآثار أدبي 2023

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الأثار 2023 المرحلة الثانية وفقا للعام الماضي للشعبة الأدبية كالتالي:

- تنسيق آثار دمياط 326 درجة.

- تنسيق آثار عين شمس 324 درجة.

- تنسيق آثار جامعة القاهرة 323 درجة

- تنسيق آثار ولغات جامعة مطروح 320 درجة.

- تنسيق آثار جامعة الفيوم 319 درجة

- تنسيق أثار أسوان 318 درجة.

- آثار جامعة الأقصر 317 درجة.

- تنسيق آثار جامعة سوهاج 316 درجة.

- تنسيق آثار جامعة جنوب الوادي 315 درجة.

تنسيق كلية الآثار للعلمي 2023 مرحلة ثانية

- - تنسيق كلية الآثار جامعة دمياط 328 درجة.

- تنسيق آثار جامعة القاهرة 324 درجة.

- تنسيق كلية الآثار جامعة عين شمس 324 درجة.

- تنسيق ، آثار أسوان 323 درجة.

- تنسيق كلية آثار الأقصر 321 درجة.

- تنسيق آثار ولغات جامعة مطروح 321 درجة.

- تنسيق أثار الفيوم 318 درجة.

- تنسيق آثار جامعة جنوب الوادي 311 درجة

- تنسيق أثار جامعة سوهاج 310 درجات.