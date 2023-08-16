كتابة رغبات الثانوية العامة 2023.. انتبه لقوائم التوزيع الجغرافي

حدد موقع التنسيق الإلكتروني، طريقة كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثانية والجاري تسجيل رغبات الطلاب فيها حاليا، إذ يغلق باب تسجيل الرغبات السبت المقبل.

كتابة رغبات الثانوية العامة 2023

ويوجد عدة خطوات يجب اتباعها عند كتابة رغبات الثانوية العامة 2023، بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب وترتيب قواعد التوزيع الجغرافي، وفقا للمعلن على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا، كما يلي.

- تحديد قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر قائمة الكليات المسموح له.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي تم إدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.