اعرف الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التسجيل الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة، والذي يستمر حتى السبت المقبل، وقد يمتد لمدة 24 ساعة فقط، على غرار ما حدث خلال تسجيل المرحلة الأولى للجامعات المصرية.

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تشهد عمليات التسجيل في تلك المرحلة لنحو 350 ألفا و133 طالبا وطالبة من الثانوية العامة 2023، علما بأنّ الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%، في حين أنّ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، والأماكن الشاغرة لطلاب هذه الشعبة جاءت كما يلي.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي.

- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بسقارة.

- المعهد الكندي للتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب بالتجمع.

- المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي بالسادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

- معهد تكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع.

- معهد الهندسة بمدينة الشروق.

- معهد الهندسة بمدينة 15 مايو.

- معهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- المعهد العالي للهندسة بالشرقية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

ـ معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- معهد النيل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القناة للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

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