خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023.. تنتهي السبت المقبل

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، أعمال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية ضمن تنسيق الجامعات 2023، وحددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

وتشمل خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على التالي:

- فتح موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رغبات الطالب بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد ترتيب اختيارات الطالب

- تحديد قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر قائمة الكليات المسموح له.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي تم بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.