«لو ملحقتش مجموع هندسة».. قائمة المعاهد العالية الخاصة المعتمدة في مصر

تنتشر العديد من المعاهد والكليات الخاصة والتي يقبل على التقديم بها الكثير من أولياء الأمور لأبنائهم، وهو ما يجعلهم فريسة للكيانات الوهمية في بعض الأحيان، لذا وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بأبرز المعاهد والجامعات المعتمدة في مصر حتى لا يتعرض الأشخاص للخداع.

وفي هذا الصدد ومع استمرار عمليات التنسيق، نعرض فيما يلي أبرز المعاهد المعاهد العالية الخاصة للهندسة في مصر، وهي على النحو التالي:

المعاهد الخاصة العالية الهندسية

وتضم المعاهد الخاصة العالية الهندسية 55 معهدًا، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها، وهي على النحو التالي:

1- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في إمبابة ـ الجيزة.

2- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3- معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي.

4- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

6- معهد الصفوة العالي للهندسة.

7- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

11- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

13- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

15- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

16- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

17- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

18- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

19- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

20- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

21- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

22- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

23- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

24- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

25- معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

26- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

28- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

29- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

30- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

31- لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

32- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

33- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

34- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

35- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

36- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

39- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في «كينج مريوط – الإسكندرية».

40- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

41- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

42- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

43- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

44- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

45- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

46- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

47- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

48- المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

49- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

50- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

51- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

52- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

53- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

54- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

55- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.