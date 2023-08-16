مصرع شخص أثناء استحمامه في ترعة المريوطية

لقى عاطل مصرعه غرقا أثناء استحمامه في ترعة المريوطية، وجاري انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل غرق شخص في ترعة المريوطية

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية اخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية بدائرة القسم.

تحرير محضرا بغرق شخص في ترعة المريوطية

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تم التقابل مع عامل صديق المتوفى، والذي أفاد أنه حال تواجدهم بجانب ترعة المريوطية، أفاد المتوفى برغبته في نزول الترعة والسباحة فيها، لافتا إلى أنه بعد النزول بدقايق، استغاث بأنه يغرق ولم يستطيع أحد إنقاذه، وجار انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.