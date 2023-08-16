استقرار ملحوظ في محلات الصاغة.. كم تراجع الذهب خلال الـ48 ساعة الماضية؟

شهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023، انخفاضا في التعاملات الصباحية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 2240 جنيها دون مصنعية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك بنحو 6 جنيهات ليسجل نحو 2560 جنيها خلال التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب خلال الـ 48 ساعة الماضية بشكل كبير، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيها، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 80 جنيها، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 60 جنيها، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2347 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستثر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2240 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1920 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1493 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023، استقرارا في محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17 ألفا و920 جنيها للشراء.