الذهب يحافظ على انخفاضه عالميا.. اعرف سعر الأوقية اليوم

حافظ الذهب على انخفاضه إلى ما دون 1910 دولارات للأوقية اليوم الأربعاء، محلقًا بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع حيث دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع حالة الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بنك الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة لا تزال بحاجة إلى الارتفاع

كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء إنَّ البنك المركزي الأمريكي قد أحرز بعض التقدم في مكافحته للتضخم، لكن أسعار الفائدة قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع لإنهاء المهمة.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من القرائن على مسار أسعار الفائدة.

في اتجاه آخر، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة ثابتًا في اجتماعه في أغسطس، لكنه حذر من أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مقيدة لخفض التضخم المرتفع بعناد».

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020.

توقعات بتداول الذهب عند 1936.49 دولار أمريكي

ومن المتوقع تداول الذهب عند 1936.49 دولار أمريكي- أونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، ومن التوقعات أنه سيتم تداوله في 2007.10 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.