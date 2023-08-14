تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة في ختام تعاملات اليوم بمصر

تراجعت أسعار الذهب مجدداً داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، في ختام التعاملات اليوم الاثنين، حيث خسر الجرام نحو 20 جنيهاً من قيمته، ويُعد هذا الانخفاض هو الثالث على مدار اليوم، حيث هبطت الأسعار مرتين في منتصف التعاملات، ليصل إجمالي تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى 55 جنيهاً، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في ختام تعاملات اليوم 2265 جنيهاً، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة، 2589 جنيهاً.

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات 1941 جنيهاً، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1510 جنيهاً، وعيار 12 يبلغ 1294 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب، فقد تراجع اليوم للمرة الثالثة، حيث انخفض في ختام التعاملات ليصل إلي 18120 جنيهاً، فيما تسجل سعر الأونصة 80505 جنيهات للشراء.