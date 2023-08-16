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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
08:54 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إذ تبلغ قيمة التراجع 5 جنيهات في بداية تعاملات الصباح مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس بعد أن تراجعت 45 جنيها. 

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر، والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2245 جنيها للشراء. 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2566 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1924 جنيها. 

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات الصباح 1497 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب اليوم في المحلات 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة يسجل 1283 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاربعاء في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة تبلغ 17960 جنيها للشراء. 

- كما تسجل سعر الاونصة 79794 جنيها للشراء.

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بقلم مريم حنفي