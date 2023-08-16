أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إذ تبلغ قيمة التراجع 5 جنيهات في بداية تعاملات الصباح مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس بعد أن تراجعت 45 جنيها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2245 جنيها للشراء.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2566 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1924 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات الصباح 1497 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة يسجل 1283 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاربعاء في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة تبلغ 17960 جنيها للشراء.

- كما تسجل سعر الاونصة 79794 جنيها للشراء.