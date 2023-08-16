الحي اللاتيني القديم في العلمين الجديدة.. 12 ألف وحدة سكنية بـ«طابع إسكندراني»

تشهد مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لم تشهده من قبل، حيث وضعت الدولة خطة محكمة لتطوير وتنمية مطروح، في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الإسكان.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة، أحد أهم الأحياء في قطاع الإسكان بمطروح.

الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة

- يقع الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 450 فدانا.

- مدة تنفيذ الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة بدأت في نوفمبر 2018 - يونيو 2020.

وصف مشروع الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة

- يمتد الحي على مساحة 450 فدانا.

- يقع الحي في المنطقة الجنوبية في العلمين الجديدة قرب منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة.

- يضم الحي اللاتيني على 12 ألف وحدة سكنية.

- متوسط عدد الأدوار للمباني في الحي: (أرضي و4 أدوار / أرضي و7 أدوار).

- تتراوح مساحات الوحدات السكنية في الحي من 100 إلى 185 مترا مربعا.

- الحي اللاتيني القديم هو من أهم الأحياء في مدينة العلمين الجديدة ويحمل طابع الإسكندرية القديم.

- يقع الحي بالقرب من المدينة التراثية القديمة وله نمط طراز معماري إغريقي وروماني.

- يشمل الحي كافة الخدمات التعليمية والدينية والصحية والتجارية.

- تعمل 6 شركات مقاولات كبرى على تنفيذ الحي.